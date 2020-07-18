Кацина, Нигерия, , 18:44 — REGNUM Взрыв самодельной бомбы в деревне Ярдаги (штат Кацина, Нигерия) привёл к гибели семи человек, пишет 18 июля Punch.

Ещё пять человек госпитализированы с травмами. Полиция штата подтвердила эту информацию.

Взрывное устройство, предположительно, кустарного производства было заложено рядом с дорогой. Группа жителей подорвалась на нём в момент сбора травы для корма скота.

Напомним, наиболее агрессивно ведут себя в Нигерии террористы группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их тактика заключается в вооружённых нападениях на деревни, закладывании взрывных устройств вдоль дорог.

Штат Кацина — один из наименее благополучных в этом отношении. Исламисты совершают регулярные нападения на жителей населённых пунктов этого региона.

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