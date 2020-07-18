Запорожье, Украина, , 18:30 — REGNUM Пассажирский автобус протаранил электроопору в украинском городе Запорожье. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

ДТП произошло в субботу, 17 июля, в Вознесеновском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.

«Водитель муниципального автобуса МАЗ … выехал за пределы проезжей части дороги и допустил наезд на электроопору», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») УК Украины.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, в результате столкновения двух легковых автомобилей в Одесской области погибли шесть человек и трое были госпитализированы. Авария произошла на трассе Одесса — Рени 18 июля.

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