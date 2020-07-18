Тюмень, , 18:28 — REGNUM В Тюмени за сутки в пруду Утином утонули два человека. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на Тюменскую областную службу экстренного реагирования.

Вечером 17 июля в пруду утонула девушка. Предположительно, запуталась в водорослях. С утра 18 июля в Утином утонул 30-летний мужчина.

В комментариях к новости тюменцы отмечают, что всем хорошо известно — в Утином запрещено купаться, и он крайне загрязнён. Однако в жаркую погоду горожане продолжают собираться у воды и испытывать судьбу.

«Вытаскивать по два трупа в день проще, чем почистить пруд и оборудовать небольшой пляж», — пишет один из комментаторов.

Тюменцы также сетуют о дороговизне входа на официально разрешённые пляжи. К примеру, популярный пляж Верхний Бор доступен по тарифам: взрослый билет — 320 рублей, детский и для пенсионеров — 220 рублей, дети до шести лет — бесплатно. На озере Липовое вход на пляж стоит 300−400 рублей с человека.