Дамаск, , 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США в Сирии заблокировали российские военные. Инцидент произошел в провинции Хасеке. Соответствующее видео 17 июля обнародовал Youtube-канал «Военкоры Русской весны».

В сообщении отмечается, что неадекватные действия представителей Пентагона и стали причиной для блокировки колонны. Так, американские военные играли в свои «непонятные детские игры, катаясь за нашими бойцами».

На кадрах военнослужащий РФ с помощью переводчика напоминает военному США, что российские представители находятся на территории Сирии по приглашению действующего главы государства Башара Асада, в отличии от американских военных.

Кроме того, российский военнослужащий попросил представителей США больше не преследовать российские патрули на территории Сирии.