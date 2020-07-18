Красногорск, , 16:06 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту затопления в Москва-реке буксира в подмосковном Красногорске. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее МЧС по Подмосковью проинформировало о том, что двадцатиметровое судно-буксир затонуло у причала на Москве-реке в Красногорске. После затопления произошла утечка лизельного топлива в реку. На водной поверхности образовалось радужное пятно.

Следователи уже выясняют обстоятельства затопления буксира.

В прокуратуре провести проверку поручили московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По результатам проверки, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования. Межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.