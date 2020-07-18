Киев, , 15:57 — REGNUM Власти Украины подтвердили, что среди захваченных пиратами членов экипажа танкера Curacao Trader есть четверо украинских граждан. Об этом сегодня, 18 июля, заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуацийМИД УкраиныМаксим Коваленко.

Напомним, что захват судна пиратами у берегов Африки в Гвинейском заливе был осуществлен пиратами 17 июля. Уточняется, что нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того.

Владеющая судном компания Alison Management Corp заявила, что пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа судна. Ранее российские власти подтвердили захват по меньшей мере одного гражданина России.

Представитель МИД Украины заявил, что Киеву известно о как минимум четырех гражданах Украины, попавших в плен к пиратам.

«Среди захваченных моряков — четыре гражданинаУкраины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела», — заявил Коваленко.