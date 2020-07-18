Кишинёв, , 15:49 — REGNUM Пограничная полиция Молдавии задержала 23-летнего жителя Кишинева, намеревавшегося попасть в ЕС, переплыв реку Прут. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба пограничной полиции Молдавии.

С собой у молодого человека были документы, которые позволяли ему легально пересечь границу. Инцидент произошел в ночь на 18 июля. О подозрительном человеке, который направлялся к реке Прут, сотрудникам пограничной полиции сообщил лесник.

23-летнего гражданина Молдавии задержали на берегу реки, он признался пограничникам, что имел намерение переплыть реку, чтоб попасть в Румынию, а оттуда — в Словению.

Правоохранители обнаружили у молодого человека биометрический паспорт гражданина Молдавии, разрешение на работу в Словении и медицинскую страховку. По словам сотрудников правоохранительных органов, данных документов было достаточно для легального пересечения границы.

Свое намерение нелегально пересечь границу задержанный мотивировал недостаточностью денежных средств. Также он сослался на то, что слышал, что во время пандемии COVID-19 гражданам Молдавии запрещен въезд в Румынию. В отношении молодого человека возбудили дело о попытке незаконно пересечь границу. В данный момент молодой человек находится на свободе.

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