Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM На терминале аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково» и на бортах находящихся в аэропорту самолетов вновь проводится проверка из-за поступивших сообщений о «минировании». Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта), передает РИА Новости.

«В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и службой авиационной безопасности согласно установленному регламенту», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате данной проверки возможна задержка вылета ряда рейсов.

Отметим, сообщения о минировании аэропорта «Пулково» поступают ежедневно с 14 июля и на данный момент все они, к счастью, оказались ложными.