Абуджа, , 16:06 — REGNUM Пиратами взяты в заложники 13 из 19 членов русско-украинского экипажа танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе. Об этом 18 июля сообщает компания Alison Management, в управлении которой находится судно.

В сообщении уточняется, что пираты напали на танкер 17 июля на расстоянии в 210 морских милях от побережья Бенина в 11:00 по местному времени (13:00 мск) — участок, являющийся одним из наиболее опасных в мире для судоходства, где происходит около половины всех нападений пиратов.

Также указывается, что в настоящее время судно дрейфует, так как ограничено в управлении и ему на помощь идет находящийся рядом рефрижератор Frio Chikuma.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно, что МИД Южной Кореи создало группу для освобождения захваченных пиратами у берегов Бенина рыбаков.