Нант, Франция, , 14:57 — REGNUM Прокуратура французского города Нант начала расследование по подозрению в умышленном поджоге кафедрального собора святых Петра и Павла. Пожар в соборе произошел сегодня, 18 июля.

Прокурор города Нант Пьер Сена заявил, что основной версией сейчас является умышленный поджог. На эту версию, в частности, указывает наличие трех разных очагов возгорания в здании собора.

Во второй половине дня, 18 июля, ожидается прибытие в Нант премьер-министра Франции Жана Кастекса в сопровождении министра внутренних дел и министра культуры. Они, в том числе, осмотрят место пожара.

Известно, что при пожаре полностью сгорел орган собора. Несущие конструкции здания пострадали мало, так как пожар удалось оперативно потушить.