Москва, , 14:47 — REGNUM В Москве погибла 20-летняя фигуристка, чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская. Об этом 18 июля сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года», — приводит слова источника ТАСС.

Также он рассказал, что, по предварительной информации, девушка покончила жизнь самоубийством, оставив записку со словом «люблю».

Напомним, Екатерина Александровская родилась 1 января 2000 года и до 2011 года выступала в одиночном катании, а затем перешла в парное. С 2016 года выступала за Австралию и в 2017 году стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию в паре со спортсменом Харли Уиндзором и в том же году победили в юниорском финале Гран-при. Кроме этого, пара дважды становилась чемпионами Австралии (в 2017-м и 2019 году).