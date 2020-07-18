Харьков, Украина, 18 июля 2020, 12:58 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, тело которого было обнаружено на улице Маршала Рыбалко города Харькова (Немышлянский район). Об этом 18 июля сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа Немышлянского отделения полиции, криминалисты обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер и полиэтиленовый пакет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины.
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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на берегу бухты Тихая в Макаровском районе обнаружили труп 34-летнего мужчины, который пропал 5 июля при восхождении на пик Смелый.