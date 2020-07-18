Харьков, Украина, , 12:58 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, тело которого было обнаружено на улице Маршала Рыбалко города Харькова (Немышлянский район). Об этом 18 июля сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

«18 июля около 7:15 в Немышлянское отделение полиции поступило сообщение от женщины о том, что у гаража по проспекту Маршала Рыбалко лежит большой пакет, из которого исходит неприятный запах», — говорится в сообщении.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа Немышлянского отделения полиции, криминалисты обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер и полиэтиленовый пакет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины.

Читайте также: На Сахалине, в бухте Тихой, обнаружен труп пропавшего мужчины

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на берегу бухты Тихая в Макаровском районе обнаружили труп 34-летнего мужчины, который пропал 5 июля при восхождении на пик Смелый.