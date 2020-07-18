Улан-Удэ, , 11:50 — REGNUM Строители, которые занимались реконструкцией монумента погибшим в Чечне и Афганистане в Улан-Удэ, осквернили памятник. Об этом 18 июля сообщает ИА «Тивиком».

Уточняется, что в ходе мероприятий по реконструкции строители просверлили глаза и лица на портретах погибших, хотя при этом по проекту они должны были только закрыть старые портреты сверху новыми.

В итоге испорченные и остальные, сохранившиеся целыми, фотографии погибших было решено демонтировать с реконструируемого монумента и захоронить их под фундаментом с установленной на нем мемориальной глыбой, посвященной погибшим в локальных войнах.

При этом администрация Улан-Удэ уже подала заявление в полицию об акте вандализма со стороны подрядчика.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно, что прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту разрушения в городе Назарово мемориального комплекса воинам-назаровцам, погибшим в Великой Отечественной войне.