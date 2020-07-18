Нант, Франция, , 10:41 — REGNUM Во французском городе Нант загорелся средневековый кафедральный собор Святых Петра и Павла. Об этом сегодня, 18 июля, сообщают местные СМИ.

Пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Франция Цитата twitter.com JnoelValentin

Судя по кадрам с места события, пожар произошел внутри собора. На месте происшествия работают пожарные команды. Другой информации пока нет.

Собор в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет — до 1891 года. Это один из крупнейших готических соборов Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2019 года сгорел всемирно известный собор Парижской Богоматери — один из символов Парижа.