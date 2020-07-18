Донецк, , 10:11 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины за сутки обстреляли населенные пункты Крутая Балка, Ясиноватая, Васильевка, сообщает 18 июля пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Читайте также: Двое украинских диверсантов убиты при попытке проникнуть в ДНР

В ходе обстрелов представители вооруженных формирований Украины выпустили по территории ДНР две мины из миномета калибра 120 мм, три гранаты из гранатометов РПГ, СПГ, трижды открывали огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия, трижды — из стрелкового оружия.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.

Читайте также: Четыре мирных жителя ДНР ранены за неделю при обстрелах со стороны Украины

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю в результате обстрелов территории ДНР боевиками ВСУ были ранены четыре мирных жителя. Также были повреждены шестнадцать домостроений и одна школа.