Одесса, Украина, , 10:11 — REGNUM Один из фигурантов дела о пожаре в одесской гостинице «Токио стар» Сергей Дурач, являющийся совладельцем гостиницы «Паровоз», находившейся в том же здании, арестован Киевским районным судом Одессы на срок в 25 дней. Об этом 18 июля сообщает украинское издание «Думская».

"Совладельца сгоревшего отеля «Паровоз» Сергея Дурача, задержанного вчера в одесском аэропорту, отправили в СИЗО на 25 дней», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что данная мера пресечения была ему избрана Киевским районным судом Одессы и напоминается, что предприниматель был объявлен в розыск восемь месяцев назад, вернулся на родину из Рима по собственной воле и не считает себя виновным в произошедшем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пожар общей площадью около 1 тысячи квадратных метров в одесской гостинице «Токио стар произошел 17 августа 2019 года и в результате него девять человек погибли, еще десять пострадали.