Ханты-Мансийск, , 08:40 — REGNUM В Югре по состоянию на утро 18 июля 2020 года действует 27 лесных пожаров на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 13 452,10 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.

Напомним, 17 июля в ХМАО площадь природных пожаров составляла 14 039 га

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 218 лесных пожаров общей площадью 22 503,88 га.

Для сравнения, в 2019 году на 18 июля в лесах региона произошло 95 пожаров площадью 1870,48 га, в 2018 году — 83 пожара площадью 2462,12 га.

В регионе с 14 июля 2020 года введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах, расположенных в границах ХМАО.

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