Екатеринбург, , 08:03 — REGNUM В Екатеринбурге утром 18 июля горел склад магазина, примыкавший к жилому дому. Возгорание произошло на улице Челюскинцев, 25, сообщает свердловское управление МЧС.

Площадь пожара достигла 200 кв. метров. Из-за сильного задымления жильцы одного из подъездов дома были эвакуированы. Всего по лестничным маршам спустились 33 взрослых и семеро детей.

Сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение транспорта по Челюскинцев. Это было сделано для облегчения доставки воды от пожарного гидранта в 250 метрах от места ЧП. К настоящему времени пожар потушен.