Екатеринбург, , 08:04 — REGNUM В Екатеринбурге потушили пожар на складе магазина торговой сети «Пятерочка», примыкающем к жилому многоквартирному дому на улице Челюскинцев. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 07:46 по местному времени. Прибывшие на место пожара расчёты обнаружили, что по адресу ул. Челюскинцев, 25, горит отдельно стоящее здание склада магазина, которое примыкает к многоквартирному жилому дому.

Площадь пожара составляет около 200 кв. м., угрозы перехода огня на рядом стоящий жилой дом нет.

Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали из ближайшего к пожару подъезда жилого дома 40 проживающих там жителей, включая семь детей. Пострадавших среди них нет.

«В 09.04 (мест) пожарные справились с огнём на пожаре в отдельно стоящем здании склада магазина по ул. Челюскинцев в г. Екатеринбурге. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — говорится в последнем сообщении ведомства.

В тушении пожара было задействовано 26 человек и 7 единиц спецтехники.

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