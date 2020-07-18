Железногорск, Красноярский край, , 08:03 — REGNUM В Красноярском крае в суд направлено уголовное дело в отношении жителя ЗАТО город Железногорск, обвиняемого в хищениях и вымогательствах на общую сумму более 13 миллионов рублей. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По версии полиции, с 2009 по 2014 годы безработный 36-летний подозреваемый занимал гражданам деньги. Для обеспечения возврата средств он обманным путём убеждал заёмщиков передавать ему право собственности на различное движимое и недвижимое имущество (квартиры, машины, гаражи).

«Кроме того, 22 преступления были совершены им путём подачи исковых заявлений в суд о взыскании денежных средств с лиц, занявших у него крупные суммы, предъявив в суде поддельные расписки», — говорится в сообщении ведомства.

Всего в ходе расследовавшегося более двух лет уголовного дела было выявлено 36 фактов преступной деятельности.

В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ 159 «мошенничество» и 163 «Вымогательство». Было установлено, что часть преступных эпизодов были совершены подозреваемым в сговоре с тремя другими лицами. В отношении них также возбуждены уголовные дела.

«В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Железногорский суд Красноярского края для рассмотрения, по существу», — говорится сообщении.

Обвиняемый находится под стражей, на его имущество наложен арест.