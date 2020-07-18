Мытищи, Московская область, , 04:43 — REGNUM Пожар на складе с картоном в городе Мытищи Московской области охватил площадь в 7 500 квадратных метров, 18 июля сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Сигнал о пожаре в здании на улице Промышленная в деревне Красная горка поступил в 03:57 мск. Для борьбы с огнем задействованы 80 человек и 25 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в Санкт-Петербурге на территории производства мусорных пакетов загорелся ангар высотой в 12 метров.

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