Мехико, , 03:44 — REGNUM Акция протеста студентов у здания регионального парламента в мексиканском городе Чильпансинго в штата Герреро закончилась массовыми беспорядками, 17 июля передает радиостанция Noticias MVS.

В демонстрации приняло участие около 300 учащихся педагогического колледжа города Айотсинапа. Они потребовали от властей начать расследование пропажи 43 студентов, которая произошла в 2014 году.

Участники акции забрасывали здание парламента камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в Мексике был задержан член преступной группировки Guerreros unidos, которого подозревают в организации похищения 43 студентов из города Айотсинапа.

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