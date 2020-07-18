Лондон, , 03:19 — REGNUM Неизвестный напал с ножом на людей в районе Сити британской столице Лондоне, сообщает пресс-служба лондонской полиции.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 17 июля в квартале с развлекательными заведениями в лондонском Сити. В результате нападения пострадали два человека, их госпитализировали. Отмечается, что ранения не угрожают жизни пострадавших.

«Инцидент не связан с терроризмом», — подчеркнули в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля неизвестный напал с ножом на прохожих в восточной части Лондоне. В результате нападения погиб один человек, еще один был ранен.

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