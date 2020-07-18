Джакарта, , 03:03 — REGNUM Общее количество жертв паводков и оползней в индонезийской провинции Южный Сулавеси увеличилось до 36 человек, сообщает агентство Xinhua News со ссылкой на власти страны.

Ранее сообщалось о 24 погибших из-за стихии. Еще 16 человек числятся пропавшими без вести, а более 3 тысяч — покинули свои дома и укрылись во временных жилищах.

Для поиска пропавших и помощи в эвакуации пострадавшим привлечено 359 спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала июля из-за наводнений в Китае пострадало около 20,27 млн человек.

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