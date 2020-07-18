Богота, , 02:30 — REGNUM Количество жертв взрыва бензовоза 6 июля в Колумбии увеличилось до 41. Об этом 17 июля передает радиостанция RCN.

Ранее сообщалось о 38 погибших. В больницах страны продолжает находиться еще 31 пострадавший при инциденте. Некоторым из них необходима пересадка кожи. Губернатор колумбийского департамента Магдалена Карлос Каиседо, сообщил что в столицу страны прибыло 35 тысяч квадратных сантиметров кожи для лечения пациентов с ожогами. Помощь была оказана одним из медучреждений американского штата Техас.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в муниципалитете Пуэбло-Вьехо на севере Колумбии после ДТП с бензовозом местные жители начали сливать топливо с цистерны транспортного средства. В этот момент произошел взрыв.

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