Вашингтон, , 01:29 — REGNUM В результате проверки Twitter Федеральной торговой комиссией (ФТК) США на соблюдение требований безопасности, компании может грозить крупный штраф. Об этом со ссылкой на источники 17 июля сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает источник агентства, ФТК прежде всего интересует, насколько в компании были выполнены данные в 2010 году обязательства усилить защиту в Twitter личных данных пользователей. Тогда, после массового взлома аккаунтов в 2009 году, когда в числе прочих злоумышленники смогли получить контроль над учетной записью Барака Обамы, была достигнута договорённость об ужесточении требований к сложности паролей и ограничении доступа сотрудников к критическим компьютерным системам.

После новых проверок ФТК, по данным агентства, может уличить Twitter в нарушениях соглашения и взыскать с компании крупный штраф. По мнению Дэвида Владека, руководившего в 2010 году Бюро по защите прав потребителей в структуре ФТК, контрольный орган вполне может инициировать новую проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Twitter подтвердила 130 кибератак на аккаунты пользователей соцсети за прошедшую неделю. В число атакованных попали официальные «Твиттеры» лидера демпартии США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, модели Ким Кардашьян, рэпера Канье Уэста, миллиардера Илона Маска, главы Amazon Джеффа Безоса, инвестора Уоррена Баффета, основателя Microsoft Билла Гейтса, а также корпоративные аккаунты Uber и Apple.

Читайте также: Назван возможный взломщик аккаунтов в Twitter

Читайте ранее в этом сюжете: Twitter подтвердил взлом аккаунтов Канье Уэста и Билла Гейтса