Нью-Дели, , 23:36 — REGNUM На границе Мьянмы и Индии зафиксировано сильное землетрясение, 17 июля сообщает Asian News International.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в индийском штате Мизорам.

Магнитуда землетрясения составила 5,3. Также сообщается еще как минимум о двух подземных толчках магнитудой 4,9 и 5,1. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

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