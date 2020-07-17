Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Житель американского штата Колорадо заразился чумой после нападения белки, сообщает 17 июля газета Denver Post.

Медики отмечают, что его жизни ничего не угрожает и указывают, что это первый подобный случай в штате с 2015 года.

Предполагается, что мужчина заразился чумой от белки.

Сотрудник местного управления здравоохранения Дженнифер Хаус собщла изданию, что чума встречается в основном у грызунов, но может иногда передаваться домашним кошкам и собакам и в очень редких случаях людям.

Издание напоминает, что за последние 15 лет в штате Колорадо чума была выявлена у 21 человека.

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