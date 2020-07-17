Берлин, , 22:34 — REGNUM Полиция немецкого города Оффенбурга задержала 31-летнего мужчину, который несколько дней назад отобрал оружие у полицейских и сбежал в лес с луком, стрелами, пистолетом и ножом.

Об этом 17 июля сообщила пресс-служба полиции земли Баден-Вюртемберг.

«После нескольких дней розыска скрывшегося в лесах в районе Оппенау 31-летнего Ива Рауша полиции удалось задержать. У него были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия», — указано в сообщении полиции.

При задержании пострадал один из бойцов спецназа.

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