Ростов-на-Дону, , 21:41 — REGNUM Во время мощнейшего ливня в Ростове-на-Дону никто не пострадал. Об этом заявил исполняющий обязанности сити-менеджера областного центра Юрий Овчинников, передаёт ИА REGNUM.

«Город с последствиями ливня справляется своими силами. Такое большое количество осадков для Ростова редкость, но, несмотря на это, все подразделения сработали оперативно, и уже сейчас отмечаются лишь локальные подтопления территорий, которые в ближайшее время будут ликвидированы. Пострадавших и жертв нет. Уверен, что город в ближайшее время вернется к обычной жизни», — отметил Овчинников.

ИА REGNUM ранее сообщало, что наибольший удар стихии пришёлся на привокзальную площадь и станцию «Ростов-Главный», а также на улицы Малиновского и Извилистую, где десятки машин оказались по крышу в воде. От ливня пострадали более 35 социальных объектов.

18 июля комиссия намерена обследовать пострадавшие объекты и в ближайшее время оценить ущерб.

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