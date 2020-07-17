Ростов-на-Дону, , 21:32 — REGNUM Ростов-на-Дону из-за сильнейшего ливня, накрывшего город-миллионник утром 17 июля, оказался на грани ЧС. Об этом на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности сообщил исполняющий обязанности сити-менеджера Юрий Овчинников, передаёт ИА REGNUM.

Так, за несколько часов в областном центре выпала трёхмесячная норма осадков — 26 мл воды. При этом критическая отметка для объявления режима ЧС равна 30 мл. Эксперты уверены, что с таким объёмом воды не справилась бы даже самая качественная ливневая система.

Наиболее пострадали от разгула стихии привокзальная площадь и станция «Ростов-Главный», а также на улицах Малиновского и Извилистой, где десятки машин оказались по крышу в воде. От ливня пострадали 36 социальных объектов. Это 23 школы и 13 детских садов, где оказались затоплены подвалы или протекла кровля. Также дождевыми потоками размыло мост на улице Песчаной, разрушился асфальт на 11-й улице.

Городские службы будут ликвидировать последствия разгула стихии в круглосуточном режиме. 18 июля комиссия оценит ущерб, нанесённый городу разбушевавшейся непогодой.

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