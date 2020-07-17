Иркутск, , 20:48 — REGNUM В Ольхонском районе Иркутской области на воду Байкала аварийно сел легкомоторный самолет. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.

«В Шибетском заливе пролива Малое море Ольхонского района Иркутской области сегодня аварийную посадку на воду совершил частный самолет Як-12А», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время аэроэкскурсии у воздушного судна отказал двигатель. В это время на борту самолета находился пилот и три пассажира. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Петрозаводска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Победа», который летел из Мурманска в Москву. Одна из женщин на борту решила покурить, а в ответ на просьбу прекратить устроила скандал и подвергла пассажиров самолета опасности.

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