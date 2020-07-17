Музаффарабад, , 20:41 — REGNUM Десятки человек оказались под завалами обрушившегося в районе Мирпур (Азад Кашмир, Пакистан) трёхэтажного здания, передаёт 17 июля Geo News.

Здание находится в аварийном состоянии. Десять человек пострадали в результате падения обломков. Не менее пяти десятков человек находятся под завалами.

В этом здании располагался зал свадебных церемоний. Его владелец также оказался погребён по обломками. Спасатели разбирают завалы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобный случай в Пакистане произошёл в начале июня в городе Карачи в провинции Синд.

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