Ижевск, , 20:36 — REGNUM В Удмуртии завершена проверка по факту смерти 17-летней девушки, которая скончалась в одном из коттеджей Ижевска от алкогольного отравления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Районные прокуроры Ижевску установили, что работа по профилактике употребления алкоголя Ижевского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции и Топливно-энергетического колледжа, студенты которых принимали участие в мероприятии, является неэффективной и недостаточной. В полной мере не исполняются требования законодательства о предупреждении правонарушений несовершеннолетних.

Также найдены нарушения в деятельности участковых полиции, которые несвоевременно выявили лиц, осуществляющих противоправную деятельность по сдаче недвижимого имущества в аренду для мероприятий, в том числе с участием подростков.

Кроме того, установлено лицо, которое продало несовершеннолетнему алкогольные напитки. Его привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, группа молодых людей в возрасте 17−18 лет арендовала коттедж в Ленинском районе Ижевска, где праздновала дни рождения двоих подростков. Компания пила коньяк, купленный в розлив. Утром на следующий день молодые люди обнаружили, что одна из девушек мертва.

По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что причиной смерти стало отравление этиловым спиртом.

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