Турин, Италия, , 19:19 — REGNUM Апелляционный суд Турина в пятницу, 17 июля, подтвердил приговоры виновным по делу о массовой давке на площади Сан-Карло.

Каждый из признанных виновными приговорен к 10 годам тюрьмы.

Инцидент произошел в июне 2017 года. Четверо граждан распылили газ на площади, где несколько тысяч человек собрались для просмотра трансляции футбольного матча между «Ювентусом» и «Реалом». Распыление спровоцировало панику и давку, два человека погибли, около полутора тысяч человек получили травмы.