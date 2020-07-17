Ханты-Мансийск, 17 июля 2020, 18:42 — REGNUM В Югре по фактам распространения лесных пожаров на территориях Советского и Кондинского районов организованы процессуальные проверки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.
В ведомстве напомнили, что 16 июля 2020 года наблюдалось горение леса на площади около 60 га в Советском районе на территориях, прилегающих к городам Советский и Югорск, а также на площади около 1380 га в Кондинском районе около города Урай. В результате пожаров уничтожено более 1400 га лесного массива.
Сейчас проверяются действия спасателей и должностных лиц, ответственных за полную ликвидацию очагов возгорания.