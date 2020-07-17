Ханты-Мансийск, , 18:42 — REGNUM В Югре по фактам распространения лесных пожаров на территориях Советского и Кондинского районов организованы процессуальные проверки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

В ведомстве напомнили, что 16 июля 2020 года наблюдалось горение леса на площади около 60 га в Советском районе на территориях, прилегающих к городам Советский и Югорск, а также на площади около 1380 га в Кондинском районе около города Урай. В результате пожаров уничтожено более 1400 га лесного массива.

«Наиболее вероятными причинами распространения горения на большие территории является повторное возгорание в условиях сухой и жаркой погоды из скрытых тлеющих очагов после ликвидации пожаров, произошедших накануне в результате воздействия грозы», — полагают в СУ СКР по ХМАО.

Сейчас проверяются действия спасателей и должностных лиц, ответственных за полную ликвидацию очагов возгорания.