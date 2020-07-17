Черкесск, , 18:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии упала в Большой Ставропольский канал машина, в которой находились сотрудники МЧС. Труп одного из них был найден, сообщили в МВД.

Инцидент произошел в ночное время суток в районе села села Ильичевское Прикубанского района. По предварительным данным, водитель автомашины Subaru — подполковник МЧС — не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в воду.

Информация о ДТП поступила в правоохранительные органы утром 17 июля. На данный момент автомашина, в которой находился один труп, извлечена из воды. По данным СМИ, ведутся поиски второго находившегося в машине. Он также является сотрудником МЧС. Подполковник и майор якобы пропали во время рыбалки, их видели, когда они ловили рыбу, передает РЕН ТВ.