Нью-Дели, 17 июля 2020, 18:10 — REGNUM У Андаманских островов в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 6,1, передает 17 июля Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 17:03 мск, эпицентр располагался в 236 км к востоку от города Порт-Блэр. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 на территории Чили.
Землетрясение было отмечено 17 июля в 08:40 мск, его эпицентр находился на расстоянии 2,7 км в юго-восточном направлении от города Икике. Очаг подземных толчков располагался на глубине 73,8 км.
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