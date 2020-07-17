Нью-Дели, , 18:10 — REGNUM У Андаманских островов в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 6,1, передает 17 июля Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 17:03 мск, эпицентр располагался в 236 км к востоку от города Порт-Блэр. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 на территории Чили.

Землетрясение было отмечено 17 июля в 08:40 мск, его эпицентр находился на расстоянии 2,7 км в юго-восточном направлении от города Икике. Очаг подземных толчков располагался на глубине 73,8 км.

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