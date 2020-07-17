Пекин, , 18:05 — REGNUM Шесть человек погибли в результате схода оползней в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Оползни были спровоцированы проливными дождями, которые идут с утра 16 июля. В ряде мест выпало до 400мм осадков, обрушены несколько участков дорог.

Ранее власти сообщали о двоих погибших и четверых пропавших без вести. Местные власти организовали поисково-спасательную операцию с участием более 200 местных жителей.

После обнаружения тел пропавших без вести список погибших вырос до шести жертв.

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