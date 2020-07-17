Тюмень, , 18:03 — REGNUM В Тюменской области с начала купального сезона 2020 жертвами водной стихии стали 11 человек. Об этом сообщает ТРК «Регион-Тюмень».

В Тюменской области на сегодня официально открыты 12 пляжей, где дежурят спасатели. По словам начальника ГИМС МЧС России по Тюменской области Сергея Каплина, все трагические случаи произошли в водоёмах, где купаться запрещено.

Запрещённые для купания места тюменцы облюбовали из-за аномальной жары, которая продлится до 20 июля. Напомним, за последние две недели с тепловым ударом к медикам обратились восемь тюменцев.

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