Тобольск, Тюменская область, , 17:47 — REGNUM В тюменском городе Тобольск 14-летняя школьница спасла тонущего в реке мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сигнал о происшествии в районе Первой Речной улицы подгорной части Тобольска на реке Иртыш поступил днём 17 июля. По прибытию спасателям сообщили, что 14-летняя тоболячка Екатерина Лутовинина, находясь на берегу реки, услышала громкие крики о помощи. Увидев тонущего человека, девочка взяла на берегу надувной круг и устремилась на помощь. Уцепившись за круг, мужчина добрался до суши, отдышался и покинул место происшествия.

Сотрудники МЧС поблагодарили школьницу за отвагу. И вновь напомнили жителям города об опасности купания в несанкционированных местах.