Волгоград, , 17:40 — REGNUM Самолет рейса Москва — Махачкала авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за сообщения о минировании. Об этом 17 июля сообщила представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

«(Самолет) совершил экстренную посадку в международном аэропорту Волгограда из-за поступившей информации о возможном минировании самолета», — цитирует ее ТАСС.

По ее словам, на борту воздушного судна находились 160 пассажиров. После проведения всех необходимых процедур информация о минировании не подтвердилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Петрозаводска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Победа», который летел из Мурманска в Москву. Одна из женщин на борту решила покурить, а на просьбу прекратить устроила скандал и подвергла пассажиров самолета опасности.

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