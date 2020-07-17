Киншаса, , 17:15 — REGNUM Как минимум 13 мирных жителей погибли в результате атаки боевиков на деревню в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом 17 июля сообщает местное издание 7sur7.

Атака боевиков произошла в ночь на 17 июля. Предполагается, что налёт на две деревни совершили боевики исламистской группировки «Альянс демократических сил» (АДС).

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 50 человек, погибших в результате нападения членов исламистской группировки «Альянс демократических сил» (АДС) на местных жителей в провинции Итури в ДРК.

Напомним, созданный в 1995 году между ДР Конго и Угандой «Альянс демократических сил» совершил, по оценкам ООН, серьёзные нарушения международного права. Его члены вербуют детей и подростков в ряды боевиков, а также совершают нападения на мирных жителей, убийства.