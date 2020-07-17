д. Васкелово, , 16:55 — REGNUM В Ленинградской области пятилетняя девочка умерла после падения в реку из рук женщины, которая вместе со знакомой пыталась перейти в неположенном месте железнодорожный мост. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, трагедия произошла 16 июля на перегоне станций «Васкелово-Платформа 47 км» во Всеволожском районе Ленинградской области. Две женщины с пятилетней девочкой шли в неположенном месте по железнодорожному мосту через реку Грузинка. В какой-то момент к мосту приблизился поезд и, чтобы не попасть под него, женщина схватила ребенка на руки, но не удержала. Девочка упала в реку и разбилась.

«В настоящее время обе женщины находятся в лечебном учреждении, — уточнили в ведомстве. — В рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) будут устанавливаться обстоятельства смерти малолетней».