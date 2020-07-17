Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Самолет, следующий рейсом из Петербурга в Сочи, подал сигнал о внештатной ситуации на борту. Это случилось около 13:10, когда он находился на полпути из северной столицы в Краснодарский край.

Проблема заключалась в анонимном сообщении о заминировании борта. Заметим, днем 17 июля в петербургском аэропорту «Пулково» массово случились задержки рейсов из-за анонимного послания на электронную почту от лжеминера. В последнее время это происходит в «Пулково» регулярно.

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Вероятно, рейс в Сочи задержать и проверить на земле не успели.

«В 15:01 самолет совершил посадку в аэропорту Сочи. Кинологи совместно с правоохранительными органами провели проверку воздушного судна. В этот момент самолет находился на отдельной стоянке. Также был проведен досмотр пассажиров и багажа. Информация о минировании не подтвердилась», — цитирует «Кубань 24» представителя сочинского аэропорта.

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