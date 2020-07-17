Элиста, , 16:47 — REGNUM В Калмыкии возбудили уголовное дело против начальника ИК-2, в которой ранее обнаружили ячейку террористов. Об этом 17 июля сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, начальник колонии Павел Батаев подозревается в пособничестве руководству террористическим сообществом.

Кроме того, уголовное дело возбуждено против его бывшего заместителя Артура Цамаева. Его подозревают в пособничестве руководству террористическим сообществом, а также в получении взяток в крупном и значительном размерах.

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