Элиста, 17 июля 2020, 16:47 — REGNUM В Калмыкии возбудили уголовное дело против начальника ИК-2, в которой ранее обнаружили ячейку террористов. Об этом 17 июля сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По ее словам, начальник колонии Павел Батаев подозревается в пособничестве руководству террористическим сообществом.
Кроме того, уголовное дело возбуждено против его бывшего заместителя Артура Цамаева. Его подозревают в пособничестве руководству террористическим сообществом, а также в получении взяток в крупном и значительном размерах.
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