Элиста, , 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Помимо начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия задержан и его бывший заместитель — помимо пособничества террористам его обвиняют и в получении взяток.

Как считает следствие, в середине 2013 года уроженец Республики Дагестан Шахбан Гасанов, который отбывал в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия наказание за незаконный оборот оружия, создал на территории колонии террористическое сообщество. В 2015 году он вышел на свободу и объявил себя амиром — руководителем незаконного вооружённого формирования, действовавшего в Республике Дагестан. 31 марта 2015 года при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в городе Хасавюрте он был ликвидирован. Однако в сообщество, которое он создал, с середины 2013 по 16 декабря 2019 года на территории исправительной колонии вошли более 100 лиц, отбывающих наказание.

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Следствие считает, что начальник колонии и его бывший заместитель за взятки оказывали пособничество руководителям террористического сообщества: проносили мобильные телефоны, планшеты, запрещённую экстремистскую литературу, аудио‑ и видеоматериалы, символику террористических организаций, других запрещённых предметов и веществ, предупреждали об обысках и досмотрах.

В настоящее время начальник колонии задержан. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Его бывший заместитель уже находится под стражей по другому уголовному делу. Обоим готовятся предъявить обвинение.