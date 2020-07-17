Осло, , 16:34 — REGNUM Рейс ирландской авиакомпании Ryanair из Лондона благополучно сел в аэропорту Осло, 17 июля сообщает агентство Reuters.

По сообщению норвежской полиции, угроза теракта, о которой заявлялось ранее, не подтвердилась. Сотрудники служб безопасности провели полную проверку самолета. Подозреваемый, заявивший об угрозе, был арестован.

На борту самолета находились 142 пассажира. Угроза была получена уже тогда, когда борт находился в воздухе. Самолет сопровождал в аэропорт Осло истребитель F-16 датских ВВС.

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