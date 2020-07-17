Москва, , 16:31 — REGNUM Уголовное дело о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Водитель машины позднее скончался в больнице от полученных травм.

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