Ростов-на-Дону, , 16:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону число поступивших от жителей заявок об аварийных ситуациях, которые были спровоцированы сильнейшим ливнем, возросло вдвое. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 17 июля.

Более 1,3 тыс. спасателей, представителей коммунальных служб бросили силы на устранение последствий разгула стихии. В экстренные службы города, по информации на 16:00 мск, поступило 65 сообщений об аварийных ситуациях, связанных с подтоплением территорий. Девять заявок выполнено.

Особо внимание уделено привокзальной площади и станции «Ростов-Главный», где подтопило железнодорожные пути. Спасатели помогают пассажирам добраться к поездам.

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